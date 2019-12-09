Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile görüntülendi

Elon Musk’ın geçen ay tanıtımını yaptığı Cybertruck, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Los Angeles şehrinde yaşayan bir Reddit kullanıcısı Tesla’nın Cybertruck aracını yollarda yakaladı ve bir fotoğrafını internette paylaştı. Reddit kullanıcısı, gördüğü Cybertruck aracının sürücü koltuğunda Elon Musk’ın yer aldığını ve ‘Nobu’ adında bir restorana gittiğini belirtti.

Geçtiğimiz ay Elon Musk Cybertruck’ı tanıttığında aracın tasarımı birçok insanın dikkatini çekti. Bazıları aracın dış görünüşüyle ilgilenirken bazıları da teknik donanımına ve maliyetine odaklanıyor.