Elis Sermaye Polonya'da parladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetSpor

Elis Sermaye Polonya’da parladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Elis Sermaye, IDO International Dance Organization yarışmasında çifte şampiyon oldu.

Elis Sermaye, IDO International Dance Organization yarışmasında çifte şampiyon oldu.

Ülkemizin başarılı dansçılarından Elis Sermaye, Polonya’nın Janow Podlaski şehrinde gerçekleşen, Avrupa ve dünyanın en prestijli dans yarışmalarından IDO International Dance Organization yarışmasında şampiyon oldu.

Katıldığı Salsa Solo Children ve Bachata Solo Children kategorilerinin her ikisinde de şampiyonluğa ulaşmayı başaran Sermaye, ülkemizi gururlandırdı.


Elis, 5 – 9 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya’da ve 4 – 11 Aralık tarihlerinde ise Mexico’da yapılacak yarışmalara daha moralli hazırlanmayı planlıyor.

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Tags:Elis Sermaye
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