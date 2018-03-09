Elinde uyuşturucu poşetiyle yakalandı

Gazimağusa’da polis ihbar üzerine takibe aldığı İsmet Postacıoğlu’nu, 300 gram bonzai ile yakaladı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, önceki gün ihbar üzerine yakın takibe aldığı İsmet Postacıoğlu’nu evine girerken içinden 300 gram bonzai çıkan bir poşetle suçüstü yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada ise, 5 bin 190 TL nakit para ele geçirildi.

Postacıoğlu, dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçüstü yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadede, zanlı İsmet Postacıoğlu’nun, 7 Mart tarihinde aldıkları bir ihbarda, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve zanlının evine operasyon düzenlediklerini anlattı.

Zanlının eve girerken 2 elinde tuttuğu poşetlerle birlikte tespit edildiğini ve poşetlerin içerisinde toplamda 300 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Derman, aynı zamanda zanlının cebinde 5 bin 190 TL para tespit ederek emare olarak el koyduklarını ifade etti.

Bugün yeniden mahkemede

Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını bildiren Derman, mahkemeden 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Postacıoğlu bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılacak.