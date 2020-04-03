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Elektrik ve su faturalarını 3 ay devlet ödeyecek

3 Nisan 2020
kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle “evde kalın” çağrısı yapılırken, halkın elektrik ve su fatura ödemeleri 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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