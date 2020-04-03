Elektrik ve su faturalarını 3 ay devlet ödeyecek

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\u2019nde (KDC), yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle \u201cevde kal\u0131n\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131l\u0131rken, halk\u0131n elektrik ve su fatura \u00f6demeleri 2 ay boyunca devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSu Kaynaklar\u0131 ve Elektrik Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Papy Pungu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, uygulaman\u0131n, Kovid-19 salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadelede al\u0131nan yeni tedbirler kapsam\u0131nda, halk\u0131n masraflar\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nUlusal Elektrik \u015eirketi ve Su Da\u011f\u0131m \u015eirketi karar\u0131 do\u011frularken, vatanda\u015flara \u00fccretsiz su ve elektrik sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\nEbola salg\u0131n\u0131n\u0131 yeni atlatan \u00fclkede \u015fimdiye kadar 109 Covid-19 vakas\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc, vir\u00fcs nedeniyle 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en yoksul \u00fclkelerinden biri olan KDC'de A\u011fustos 2018'de ba\u015flayan Ebola salg\u0131n\u0131nda 2 binden fazla ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n