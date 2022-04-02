Elektrik telleri seyir halindeki aracın üzerine düştü

Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direğin eğilmesi sonucu, elektrik telleri o esnada yolda seyir halindeki Kudret Ülken yönetimindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün 13.30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direğin eğilmesi sonucu, elektrik tellerinin o esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan Kudret Ülken yönetimindeki aracın üzerine düşmüştür. Tellerinin aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay sonrası can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılan yol, kopan hatların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol içerisinden kaldırılması sonrasında yolun yeniden trafiğe açılması sağlanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”