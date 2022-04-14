Elektriği kesilen Cumhurbaşkanlığı: Kıb-Tek’e borcumuz yok

Elektriği kesilen Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu olmadığı açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın dönem faturası olan 35 bin TL’nin son ödeme tarihinin 6 Haziran olduğunu ancak ödemeyle ilgili talimatın 15 Mart’ta verildiği bildirildi.

Ödemeyle ilgili evrakların da paylaşıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığı’nın elektriği bildiğiniz üzere KIB-TEK tarafından borcu olduğu iddia edilerek kesilmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın borç bakiyesi bulunmamaktadır. Dönem faturası olan 35 bin TL’nin son ödeme tarihi 6 Haziran olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından ödeme talimatı, 15 Mart tarihinde, fatura çıktıktan sadece 1 hafta sonra verilmiştir.”