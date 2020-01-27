Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları sona erdi: Can kaybı 41’e yükseldi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı enkazında aranan son kişiye ölü olarak ulaşıldı. Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükselmiş oldu.

Ayrıca yaklaşık 67 saatin sonunda arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiği belirtildi.

67 saatin sonunda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Depremde toplamda 72 binanın tamamen yıkıldığı, 45 kişinin ise enkaz altından sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi

Elazığ’daki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi. Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye’nin farklı illerinden başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun, özverili ve aralıksız çalışması sonucunda enkaz altında kalanlara saatler sonra sağ ulaşıldı. Enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşıldı

Cezayir’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin yaralandığını, ancak yaralananlardan bin 503’ünün taburcu edildiğini bildirdi.

“45 kişi kurtarıldı”

Depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını dile getiren Erdoğan, “Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmaya başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.” diyen Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi.

Ayrıca sosyal medyada bazı yorumlar yapıldığını belirten Erdoğan: “Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca… Örneğin, ’20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış’ diyecek kadar.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Depremde 76 bina yıkıldı, 642 bina ağır, 425 bina da orta derecede hasar aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55’te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD’dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642’sinin ağır hasar aldığı, 425’inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır.” ifadesi yer aldı.

Dört kişinin hayatını kaybettiği Malatya’nın Doğanyol ilçesinde de çok sayıda evde hasar oluştu. İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

599 artçı deprem meydana geldi

Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 599 olduğu kaydedildi.

Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Sabah saatlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22’de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Dünyadan taziye mesajları

Deprem sonrası çok sayıda ülke ve kurumdan Türkiye’ye taziye mesajları geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler’in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Elazığ’daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Gürcistan ve İran dışişleri bakanlıkları yayınladıkları mesajlarda ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.