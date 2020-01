Afganistan’ın doğusunda ABD askeri uçağı düştü, Taliban sorumluluk üstlendi

Sosyal medyada paylaşılan olay yerine ait fotoğraflar ve bir videoda gözüken enkazın ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Bormbardier E-11A uçağına benzediği belirtildi.

ABD ordusu bu tip uçakları Afganistan’da gizli elektronik gözetim ve kontrol amaçlı kullanıyor.

The US Air Force Bombardier E-11A aircraft crashed in Afghanistan Gazni. American government denying the aircraft crash pic.twitter.com/FLLTMsGhFz

— Rashida Sial (@Rashida_Sial) January 27, 2020