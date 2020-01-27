Afganistan’ın doğusunda ABD askeri uçağı düştü, Taliban sorumluluk üstlendi

Afganistan’ın doğusunda düşen uçağın kime ait olduğu, içindekilere ne olduğunun soru işaretine dönmesinin ardından, ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü söylendi. Taliban sorumluluğu üstlenme açıklaması yaptı.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkililer ise küçük askeri uçağın düşman faaliyeti sonucu düştüğüne dair henüz bir işaret olmadığını söyledi.

Taliban’ın açıklamasında içinde çok sayıda üst düzey CIA yetkilisinin de bulunduğu bir ABD casus uçağı düşürdüğü iddiasına yer verildi.

Öncesinde Taliban, istihbarat görevine çıkmış bir ABD uçağını düşürdüğünü iddia etti.

Afganistan’ın doğusunda düşen uçak için ABD’li yetkililerin Reuters’e ‘ABD ordusuna ait küçük uçak’ açıklaması yapmasına karşın, ilk etapta Pentagon haberleri yakından takip ettiklerini ve kazayı soruşturduklarını söylemekle yetindi.

‘ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Bormbardier E-11A uçağına benzetildi’

Sosyal medyada paylaşılan olay yerine ait fotoğraflar ve bir videoda gözüken enkazın ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Bormbardier E-11A uçağına benzediği belirtildi.

ABD ordusu bu tip uçakları Afganistan’da gizli elektronik gözetim ve kontrol amaçlı kullanıyor.

The US Air Force Bombardier E-11A aircraft crashed in Afghanistan Gazni. American government denying the aircraft crash pic.twitter.com/FLLTMsGhFz — Rashida Sial (@Rashida_Sial) January 27, 2020

‘Yandığı için üzerindeki yazılar okunamıyor’

İlkin uçağın Ariana Afgan Havayollarına ait olduğu iddia edilmişti, ama şirketten yalanlama geldi.

Ardından Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey, uçağın Ariana Hava Yollarına değil, yabancı bir ülkeye ait olduğunu ve yandığı için üzerindeki yazıların okunamadığını söyledi.

Kilimzey, düşme nedeninin teknik arıza olabileceğini kaydetti.

Pentagon da Afganistan’ın Gazne vilayetinde bir ABD uçağının düştüğüne ilişkin haberlerin farkında olduklarını ve olayı araştırdıklarını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Binbaşı Beth Riordan, yerel yetkililerin düştüğünü açıkladığı uçağın tipi ve nereye ait olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.

Riordan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.