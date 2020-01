İklim aktivisti Greta Thunberg’in korumaları gazeteciyi tartakladı

Çevreci hareketin yüzü haline gelen öğrenci Greta Thunberg’in uluslararası üne kavuşmasında arkasındaki güçlü destekçilerin etkili olduğuna dair söylentiler gündeme geldi.

‘Greta Inc’ olarak adlandırılan bir haber üzerinde çalışan Kanada’nın Rebel News haber kanalından gazeteci Keean Bexte, Greta Thunberg’in korumaları tarafından tartaklandığına dair bir haber yaptı.

Haberin ayrıntılarına göre Bexte, Greta Thunberg ile röportaj yapmak için Stockholm’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Diğer konuların yanı sıra Bexte, Greta’ya iklim değişikliğinde öncü bir rol oynayan iş insanı ve girişimci Ingmar Rentzhog hakkında sorular sormak istiyordu.

We had only spoken once prior to this. Even though I was on the other side of the world, wearing a parka, and we hadn't spoken in months- Greta hadn't been asked a tough question since last seeing me. Greta recognized me because I ask tough questions. SAD. https://t.co/LWfXy2g9oj pic.twitter.com/oJeYpSndCM

— Keean Bexte 🇨🇦🇸🇪 (@TheRealKeean) January 25, 2020