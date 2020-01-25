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Elazığ depreminde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 29’a yükseldi

25 Ocak 2020

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 29 kişi hayatını kaybetti, bin 466 kişi de yaralandı.

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı.

Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sonra 400 civarında artçı deprem kaydedildi.

Toplam 22 kişi hayatını kaybetti, bin 103 kişi ise yaralandı. Depremde en fazla hasar gören bölgeler Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi oldu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki hava sıcaklığının -5 derece olduğu belirtiliyor.

 



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