EL-SEN’den KTAMS’a destek

Pandemiyi neden göstererek işçi ve emekçinin cebine göz diken Ubp-Hp Hükümetinin bir başka icraatı’da emekçilerin hak ettikleri ek mesaileri ödememe olmuştur.

Hükümet pandemi sürecinde 4 aylık hayat pahalılığını yansıtmayarak 120 milyon TL’yi nereye harcamıştır? Maliye bakanı bu süreçte çalışan özellikle sağlık emekçilerine 5 ay geriden gelen haklarını ödeme konusunda sorumsuzluk göstermiştir.

Yasa açıkça “günlük sekiz saat, haftalık kırk saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır ve normal mesai ücretinden farklı ücretlendirilir” der ve bunun adı da “EK MESAİ ücretidir.”

Bu vesile ile Özellikle Maliye bakanlığının pandemi sürecinde çalışan tüm emekçilerin hak etmiş olduğu mesai’leri zaman kaybetmeden ödemekle mükellef olduğunu hatırlatır, sürecinde takipçisi olacağımızı ayrıca bu konuda KTAMS’a bu haklı mücadelesinde yanında olacağımızı belirtiriz.