El-Sen: Yatırım yapılmadığı sürece kesintiler devam edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için bugün bir basın toplantısı düzenledi.

EL-SEN’e destek veren Sendikal Platform’dan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) başkan ve üyelerinin de hazır bulunduğu basın açıklaması Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Merkez Binası önünde yapıldı. Toplantıda, EL-SEN, TÜRK-SEN ve KTÖS başkanları sırasıyla birer konuşma yaptı.

ÖZKIRAÇ

İlk konuşmayı yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, KIBTEK’i, satmak ve özelleştirmek isteyenlerin bugünkü duruma getirdiğini belirterek, KIB-TEK üstüne oynanan oyunlar nedeniyle ülkenin karanlığa mahkum edilmesinin ülkede yaşanan kaosun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ülkeyi idare ettiğini sananların KIB-TEK’e hala yönetim kurulu ataması yapamamasının basiretsizlik olduğunu savunan Özkıraç, “KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir. Ülkenin öz değeridir. Biz gereken mücadeleyi sonuna kadar vermeye kararlıyız” dedi.

Hükümet edenlerin parti iç kavgalarının, yapılmayan yatırımların, tamamlanmayan ihalelerin ve atanmayan Yönetim Kurulunun karanlıkların nedenleri olduğunu ifade eden Özkıraç, çözülmesi gereken en acil sorunlarının ise yönetim kurulu ataması ve malzeme sıkıntısı olduğunu söyledi. Özkıraç, 5 jeneratörden 3’ünün aylardır yedek parça beklediğini halbuki AKSA’ya her yıl 26 milyon dolar verildiğini anımsattı.

Yatırım yapılmadığı sürece kesintilerin devam edeceğini vurgulayan Özkıraç, kurumu “yandaşların rant kavgasına kurban etmeyeceklerini” kaydetti.

Bakanlığı döneminde ihalelerin iptal edilip, kirli yakıt getirildiği YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ödüllendirilircesine yeniden bakan yapıldığına işaret eden Özkıraç, bu yaşananlarının toplumun tamamı tarafından sorgulanması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti. Özkıraç, KIB-TEK gibi öz değerlerin yok olmasının, KKTC’nin yok olması anlamına geleceğini savundu.

Özkıraç, borcundan dolayı elektriği kesilen 5 devlet kurumunun 2’sine “acil ihtiyaçtan” dolayı kendilerinin elektrik bağladığını, 3’ünün de kaçak yollarla elektrik edindiklerini anlattı.

Herkesin elektrik konusunda Güney Kıbrıs’a teşekkür borcu olduğunu dile getiren Özkıraç, “Bizimkiler çok vatansever ya, halkı karanlığa mahkum edenlere değil de onlara sövüyor. Cumhurbaşkanı bile sürekli Güney Kıbrıs’a saldırıyor” dedi.

Özkıraç, artık sabredecek takatlerinin kalmadığını ve her şeye zam yapılarak ülke ekonomisinin düze çıkmayacağını söyleyerek, Cuma günü sokağa çıkarak, haklarını arayacakları eyleme destek istedi.

BIÇAKLI

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı da, ülke yönetmenin basit bir iş olmadığını ve öyle sananların bugün ne durumda olduğunun görüldüğünü söyleyerek, “Meclis’te yemin edenlere soruyorum, yeminlerini yerine getirdiklerine inanıyorlar mı?” diye sordu

KIB-TEK’e yatırım yapılsın diye yıllardır eylem yapan çalışanın özel uçak talep ediyormuş gibi yansıtıldığını savunan Bıçaklı, 2019’da sorunların 45 gün içinde uygulamaya konacak taahhüdüyle protokol imzaladıklarını hatırlatarak, “Sorunları kabullenip, çözmek için protokole bile imza atmışlar.. Daha ne yapalım. Siz söyleyin ne yapalım” dedi.

KIB-TEK’in hayır kurumu olmadığını, herkesin kullandığı elektriği ödemesi gerektiğini ifade eden Bıçaklı, 1 yıl sonra “AKSA’yla ihtiyaç var, karanlıkta kalırız” diyerek sözleşmeyi yenilemek için yatırım yapılmadığını iddia etti.

Her borcu olan kurumu özelleştireceklerse, en çok borcu olan Maliye Bakanlığı’nı özelleştirmeleri gerektiğini söyleyen Bıçaklı, “Ülkenin borçlarını kapamak istiyorsanız, kimsenin niye ihtiyaç duyulduğunu bilmediği 27 temsilciliği kapatın, lüks makam araçlarını satın” dedi.

ELCİL

KTÖS Başkanı Şener Elcil ise, platform olarak EL-SEN’in sorunları anlaşılsın, konu yanlış yerlere gitmesin diye mücadele ettiklerini belirterek, EL-SEN’nin “yatırım yapılmazsa ülke karanlıkta kalacak” diye yıllardır eylem yaptığını herkesin anlaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların her akşam kesilen elektrikten EL-SEN’i sorumlu tuttuğunu dile getiren Elcil, “EL-SEN yıllardır yatırım yapılsın karanlıkta kalınmasın diye eylem yapıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Eğer halk elektrik kesildiğinde birilerine kızacaksa, TC Elçisine, Cumhurbaşkanına, başbakana, maliye bakanına ve ülkeye kirli yakıt getirerek santrallerin bozulmasına sebep olan Arıklı’yı arasın” diye konuştu.