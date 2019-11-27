EL-SEN süresiz grev başlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), 4 jeneratör için hükümetin ihaleye çıkmamasını gerekçe göstererek süresiz grev başlattığını açıkladı.
Grev çerçevesinde okul ve hastaneler dışında arızalara müdahale edilmeyecek, elektronik ödeme noktaları kullanılabilecek ancak vezneler kapalı olacak.
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Güzelyurt / Kalkanlıda 1000 e yakın öğrencinin elektriği yok ve sınav zamanı elektriksiz ders çalışamıyoruz. Sadece elektriği kesmiyorsunuz ayrıca gün itibariyle kötü geçen ve çalışamayacağımız için kötü geçecek sınavlarımızın sorumluları sizsiniz.
Tek bir ders yıl uzatabiliyor ve her yıl için okuma masraflarımız minimum 15.000 tl. Tabi ki sizler için öğrencilerin hali göz önünde değil.
Elektrik kurumu aynisini 2010 senesinde yaptığında olay o kadar uzadı ki tuvaletin sifonuna gidecek su kalmadı hidrofor olmadığı icin. Ağustos ortası buz dolabında kokan eyler, duş yapamamak vesaire ile cehennem hayati yaparken ezicte gül kebap siparişi veren iki görevli “bu sizin iyiliğiniz icin abım” diyerek mesai saati üniforma ile keyif sürerken biz tuvalete girme derdindeydik. Hakkım helal değildir