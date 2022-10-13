El-Sen Pazartesi gününden itibaren süresiz grev dahil eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Pazartesi gününden itibaren süresiz grev dahil her türlü eylemin başlatılacağı uyarısında bulundu.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, bugünden itibaren iş yavaşlatma başlatacaklarını belirterek, taleplerine cevap verilmezse Pazartesi gününden itibaren eylemlerin dozunun artırılacağını açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Merkez Binası önünde basın açıklaması yaparak, sorunları dile getirdi. “Topluma Hizmet Veremiyoruz. Sayaç Yok, Araç Yok, Malzeme Yok, Bakan Hiç Yok” yazılı pankartın açıldığı açıklamanın ardından, bina girişine Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü için iki adet patlak lastik bırakıldı.

-Bıçaklı

El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, geçici olarak ülkenin yönetimine gelen siyasilerin kurumlarının tapusunun kendilerine verildiğini zannettiğini ileri sürerek, devlete bağlı kurum ve kuruluşların bilerek ve isteyerek batırılma noktasına getirildiğini iddia etti. Bıçaklı, kurumların özelleştirmek istenmesi nedeniyle bunun yapıldığını savundu.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın bir gecede battı denilerek, kapatıldığını dile getiren Arslan Bıçaklı, bilet fiyatlarının artışına dikkat çekerek, bedelini halkın ödediğini kaydetti. Sırada telefon, elektrik ve diğer kurumların olduğunu iddia eden Bıçaklı, enerji üretip, satan bir kurumun nasıl zarar edebileceğini sorguladı.

Aksa’nın sözleşmesinin bir sene sonra bitecek olması nedeniyle zemin hazırlandığını savunan Bıçaklı, Aksa’nın sözleşmesinin 20 yıl daha alım garantili uzatılmak istendiğini ileri sürdü.

-“Aylardan beridir kurumda sayaç yok”

“Bir yıl oldu yakıt meselesini çözemediler” eleştirisinde bulunan Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, devletin kurumlarının halkın olduğunu söyledi. Aylardan beridir kurumda sayaç, alet, araç olmadığını, teknisyen kalmadığını ifade eden Bıçaklı, bütün bunların bilerek yapıldığını ileri sürdü.

Sendikalar olarak kurumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Bıçaklı, kurumu sattırmayacaklarını kaydetti. Enerji Üst Kurulu kurulacak olmasını eleştiren Arslan Bıçaklı, kurumların özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi.

-“Adama göre iş değil, işe göre adam”

Adama göre iş değil, işe göre adam olması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, Kıb-Tek yönetimine ve hükümete yanlışların düzeltilmesi çağrısında bulundu. 2019 yılında 45 gün içinde 60 megavatlık santral yatırımı yapılması için protokol imzaladıklarını hatırlatan Bıçaklı, “45 gün dolmadı daha?” diye sordu.

-Cesurer

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de, yönetim zafiyeti yaşandığını savunarak, 2012 yılında güneye enerji satan Kıb-Tek’in, bugün güneyden enerji alır noktaya getirildiğini kaydetti.

2017 yılında Kıb-Tek’in 350 Milyon TL kurumlar vergisi ödediğini ifade eden Cesurer, “Ne oldu da o günden bugüne kadar 4 yıl içerisinde kurum batma noktasına getirildi?” diye sordu.

Aksa’nın sözleşme süresinin dolmasının yaklaştığını ve sözleşmenin uzatılmak istendiğini belirten Cesurer, “5 ayda 5 tane Yönetim Kurulu başkanı değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü istenilen imzaları atmadıkları için… 3 tane müdür değiştiriliyor. Çünkü doğru dürüst iş yapmak için kim hamle yaparsa muhakkak görevden alınıyor” şeklinde konuştu.

Cesurer, yönetim zafiyetinin ortadan kaldırılması için yıllardır üzerinde çalışılan, 4 tane siyasi partinin altında imzası olan Meclis’te bekletilen Kıb-Tek’in özerk ve profesyonel bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Aksa’ya 1 Milyar TL’yi aşan borç olduğunu, kurumun ise toplamda 2 Trilyonu yanaşan bir borcu olduğunu dile getiren Çağlayan Cesurer, bunun nedeninin gününde yapılması gereken düzenlemelerin ertelenmesi olduğunu söyledi.

Popülizm yapıldığını ileri süren Cesurer, şöyle devam etti:

“Sayın Bakan çıkıp açıklama yapıyor diyor ki 600 Milyon kayıp… Sayın Bakan 600 Milyon kayıp değil, 600 Milyon yönetim becerinizden dolayı bu noktaya geldi. 1230 Dolara yakıt getirdiğiniz için bu noktaya geldi. Bugün 19 Dolara kadar düşen yakıt taşıma bedelini 150 Dolarlara getirdiğiniz için bu noktaya geldi.”

Kıb-Tek’te kayıp para var denilip, softa şaşırtması yapıldığını ileri süren Cesurer, geçmişte sendikayla imzalanan protokollerin hayat bulması gerektiğini kaydetti. Güngör çöp alanıyla ilgili projeye de değinen Cesurer, niyetin çöpten elektrik üretmek olmadığını, güneş enerjisi kurmak olduğunu söyledi.

-“Kurumun avukata değil, teknisyene ihtiyacı var”

Ülkede 6 aydır sayaç olmadığını ifade eden Cesurer, malzeme eksikliği için sendika olarak girişim yaptıklarını ancak çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Sektörlere teşvik verilecekse bunun Kıb-Tek’in sırtına yüklenmemesi gerektiğini ifade eden Cesurer, kurumun, avukata değil arazide teknisyene ihtiyacı olduğunu belirtti.

-“Mevcut fiyatların üzerinde alım yapılacak olursa o yakıtı santrallere boşaltmayacağız”

Kurumda 10-15 günlük yakıt kaldığını açıklayan Cesurer, “Ayı çıkarmayız” dedi. İhalenin sonuçlanamayacak olması nedeniyle yine ihalesiz alımların gündeme geleceğini kaydeden Cesurer, mevcut fiyatların üzerinde alım yapılacak olursa o yakıtı santrallere boşaltmayacaklarını söyledi.

-“Şalteri kapatmasını biliriz”

Bugünden itibaren iş yavaşlatma başlatacaklarını belirten Cesurer, taleplerine cevap verilmezse Pazartesi gününden itibaren eylemlerin dozunun artırılacağını açıkladı. Uyarılarının dikkate alınmasını temenni eden Çağlayan Cesurer, aksi durumda gelecek haftalarda tüm bölgelerdeki üyelerinin Lefkoşa’ya döküleceğini ifade ederek, “Döküldükten sonra yasak koyarız, kapatırız denirse biz de şalteri kapatmasını biliriz” dedi.

-Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ise, geçen hafta Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na yazılı taleplerini ilettiklerini ancak geriye dönüş olmadığını kaydetti. Bunun üzerine dün Başbakan’a da yazılı dilekçe ile başvurarak, sorunların çözümü için talepleri olduğunu bildirdiklerini söyleyen Tuğcu, bu talepleri kamuoyu ile paylaştı.

-Sendikanın talepleri…

Başbakan’a iletilen yazıda süresiz grev bildiriminde bulunularak, sorunların çözülmemesi halinde Pazartesi gününden itibaren süresiz grev dahil her türlü eylemin başlatılacağı kaydedildi.

Güngör çöp alanında katı atık yönetimi projesi adı altında 29 yıllığına 15 Mwh’lık enerji alım garantili anlaşma yapılmaya çalışılmasının sonlandırılması ve Enerji Üst Kurulu’nun derhal geri çekilmesi talep edilen yazıda, ayrıca Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na iletilen taleplerin de uygulamaya geçirilmesi istendi. Sendikanın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 14 maddelik talepleri ise şöyle:

“-En az 200 MW gücünde olacak çift yakıtlı yeni santral ihalesine çıkılması… Yeni santrallerin, AKSA sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar devreye girmelerinin sağlanarak, halen AKSA’ya kWs başına fazladan ödenen 4 ABD cent (yıllık 28 milyon $) bedelin, kurulacak yeni santrallerin taksit ödemesinde kullanılmasının sağlanması

-Üçüncü Barem 19 (Genel Müdür) kadrosunun derhal kapatılması.

-Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması ve sonuçlandırılması.

-Toplu iş sözleşmesine aykırı bir şekilde görev yerleri değiştirilen, farklı kadrolarda çalıştırılan personellerin derhal eski görev yerlerinde görevlendirilmeleri.

-Kurumda eksik olan iş malzemelerin ihaleye çıkılarak, temin edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması.

-Belirli sektörlere yönelik uygulanmakta olan elektrik teşvikinde, Kıb-Tek’in aracı konumdan çıkarılarak, teşvik tutarlarının Maliye Bakanlığı tarafından tüketicilere iade edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

-Yasal mevzuatın emrettiği gibi güncel elektrik maliyetleri derhal hesaplanıp, Kıb-Tek’in zararına satış yapmasına son verilmesi. Maliyete göre tarifelerde düzenleme yapılırken, yapılan maliyet hesaplarının sendikamız ile paylaşılması ve tüketicileri de yüksek elektrik maliyetlerinden koruyabilmek adına ivedi olarak çoklu tarifeye geçilmesi.

-Kıb-Tek personel hizmet şemalarında kişiye özel yapılan düzenlemelerin ortadan kaldırılması, hizmet şemaları arasında eşitliğin sağlanması ve terfi çalışmalarının yeniden başlatılması.

-Güneş enerjisiyle ilgili olarak mahsuplaşma oranlarının ivedilikle düzenlenmesi ve kurum sisteminin korunması.

-Yeni İskele bölge amirliği tesis ve ambar projesinin ihaleye çıkılması.

-Lefke bölge amirliğinin, amirlik olarak düzenlenmesi ve çalıştırılması.

-Girne bölge amirliği ve tesis ihalesinin yapılıp sonuçlandırılması.

-Teknecik Elektrik Santrali atölyelerinin tamir ve tadilatlarının yapılması.

-Güzelyurt bölge amirliği bina ve tesis bölümünün tadilatı.