El-Sen, Kıb-Tek’e işe alımları mahkemeye taşıyacağını açıkladı

El-Sen, sınavsız ve münhalsiz istihdam yapıldığı gerekçesiyle Kıb-Tek’e işe alımları mahkemeye taşıyacağını açıkladı

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, sınavla girenlerin dahi şaibeyle anıldığı Kıb-tek’te, “sınavsız-münhalsiz” 63 istihdamı, toplumun adalet duygusu ve adayların hakları için mahkemeye taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Tuğcu, “Kıb-tek sınav ve münhalleri yapılmadan önce de birçok kez basın açıklaması yaparak sınav ve münhallerle ilgili şaibe ve soru işaretlerini ortaya koyduklarını ancak muhalif kanadın da konuyu sahiplenmemesi nedeniyle geniş kitlelerin dikkatini bu yöne çekemediklerini ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve sınavı sebepsiz yere erteleyen Başbakan Ünal Üstel’den bir cevap alamadıklarını” savundu.

Bugün gelinen noktada, 500’den fazla kişinin haftalarca hazırlandığı ve ter döktüğü bir sınavın ardından, sınavlara girerek işe alınanlar için dahi şaibeler oluştuğunu, bunun yanında da 63 kişinin sınavsız ve münhalsiz, “ahbap-çavuş” ilişkileriyle kuruma istihdam edildiğini ileri süren Tuğcu, “Hakkı yenen tüm adaylar ve adalet duygusu zedelenen toplum için bu istihdamları ve buna izin veren sorumluları mahkemeye taşıyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” dedi.