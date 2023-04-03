El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yaptı

Bıçaklı: “Ülkenin kurumları halkın malıdır”

Cesurer: “Ortada büyük bir kar var ve bu kar birileri tarafından paylaşılıyor”

Bengihan: “Kurumlarımıza, memleketimize, demokrasimize, kimliğimize sahip çıkmak için sokaktayız”

Maviş: “Bizim ilahiyat kolejine ihtiyacımız yoktur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), ilgili komitede onaylanarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise eyleme destek vermek amacıyla, bugün Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev gitti.

Sendikal Platform’dan bazı sendika yetkililerinin de katılarak destek verdiği eylemde; “Hükümet istifa”, “Direne direne kazanacağız”, “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganları atıldı. Eylemde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken ve UBP muhalefetteyken katıldığı bir televizyon programında, dönemin CTP’li Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’i görev süresinden uzun bir süre için sözleşme yaptığı gerekçesiyle eleştirdiğinin duyulduğu ses kaydı da dinletildi.

Eylemde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş birer de konuşma yaptı.

-Bıçaklı: “Limanı da satmak istiyorlar”

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı konuşmasında, kurumların kimseye “babasından miras” kalmadığını ve halkın malı olduğunu vurguladı.

Geçmişte kurumlar satılırken herkesin seyrettiğini ancak bedelini tüm toplumun ödediğini ifade eden Bıçaklı, artan uçak bileti ve su ücretlerine işaret etti. Bıçaklı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi durumunda elektrik faturalarının da ciddi oranda artacağını savundu.

Türk-Sen olarak Mağusa Limanı’nda da süresiz grev başlattıklarını duyuran Bıçaklı, “Limanı da satmak istiyorlar” diyerek, grev gerekçelerini anlattı.

6 Eylül 2019 tarihinde hükümetin kendileri ile 60 megavatlık santral yapmak için protokol imzaladığını anlatan Bıçaklı, “45 gün içinde ihaleye çıkacaklardı, 45 gün daha dolmadı mı?” diye sordu. Bıçaklı, El-Sen’e getirilen grev yasağını da eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken televizyon programında yaptığı ve eylemde dinletilen açıklamalarına da değinen Bıçaklı, Tatar’a hitaben “Samimiyseniz, hükümeti çağırır, müdahale ederdiniz” dedi. Bıçaklı, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun geçmişteki “Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı, AKSA’nın da avuçlarını ovuşturduğu” şeklindeki açıklamaları nedeniyle Hasipoğlu’na “samimiyetsiz” eleştirisinde bulunarak, fikrini değiştirme sebebini kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

Bıçaklı, yasanın Meclis’te görüşülmesini engellemek adına grev yapan KTAMS ve eyleme destek veren tüm sendikalara teşekkür etti.

-Cesurer: “Toplumun iki kat elektrik faturası ödemesine, kurumların işlevsiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz”

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de konuşmasında grev yasağını eleştirerek, çalışanların “psikolojisinin bozulduğunu”, motivasyonunu kaybettiğini söyledi.

Aksa’ya ödenen yıllık kira bedelinin 28 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın 30 milyon dolara çıkacağını belirten Cesurer, “Ortada büyük bir kar var ve bu kar birileri tarafından paylaşılıyor” diyerek, yöneticileri “ihanet etmekle” suçladı.

Eylemlerin artarak devam edeceği uyarısında bulunan Cesurer, “Toplumun iki kat elektrik faturası ödemesine, kurumların işlevsiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Cesurer konuşmasına, üyelerine ve eyleme destek veren sendikalara teşekkür ederek son verdi.

-Bengihan: “Sendikalar buna izin vermeyecek”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, emekçilere destek vermek amacıyla tam gün grev yapan Meclis çalışanlarını ve eyleme destek veren örgütleri selamlayarak konuşmasına başladı.

Bengihan, “Bugün yine kurumlarımıza, memleketimize, demokrasimize, kimliğimize sahip çıkmak için sokaktayız. Birileri arka kapıdan kurumları peşkeş çekme, kimliği, kültürü yok etme derdinde. Sendikalar buna izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhriyeti ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolü kapsamında Mağusa’ya ilahiyat koleji yapılacak olmasını da eleştiren Bengihan, Pir Sultan Abdal’ın “Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir” şiiri ile konuşmasını tamamladı.

-Maviş: “Dayanışma yaşatır; Kıb-Tek’i de kimliğimizi de kültürümüzü de yaşatır”

Son olarak söz alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Dayanışma yaşatır. Kıb-Tek’i de kimliğimizi de kültürümüzü de yaşatır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın Kıbrıs ziyaretinde imzalanan protokolün içeriği ile ilgili eleştirilerde bulunan Maviş, ülkede yeni okullara ve okul tadilatlarına ihtiyaç varken ilahiyat koleji yapılmak istenmesini eleştirdi.

“Bizim ilahiyat kolejine ihtiyacımız yoktur” diyen Maviş, KTÖS ve KTOEÖS’ün yarın saat 14.30’da Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu.

Aksa’ya ödenen yıllık 28 milyon dolar kira bedeli ile kuruma yatırımlar yapılabileceğini vurgulayan Maviş, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik ile birilerinin “ceplerini doldurduğunu” savundu.

Konuşmasında Şampiyon Melekler Derneği’nin bağış toplamak için Maliye Bakanlığı’ndan kod istediğini ancak bir haftadır Derneğe kod verilmediğini de belirten Maviş, “İnsanların bu derneğe bağış yapması engellendi” dedi ve bugün mesai bitimine kadar kodun verilmesini istedi.