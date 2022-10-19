El-Sen, elektrikte borç faizlerinin silinmesi kararını eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun son iki yılda yasa gücünde kararnameyle dördüncü kez borç faizlerinin silinmesi kararı aldığını söyleyerek, bu kararın iptalini istedi.

Bu kararı “Kıb Tek’e ve borcunu günü gününde ödeyen fakir fukaraya haksızlık” ve “Seçim yatırımı” olarak niteleyen Tuğcu, yazılı açıklamasında, “Bakanlar Kurulu Kıb-Tek’in bankalara ödediği fahiş faizleri de silecek mi? Kıb-Tek’in maliyetin altında satıştan oluşan zararını karşılayacak mı?” sorusuna yer verdi.

Doğrudan yakıt alımının borç batağındaki kurumu daha da zora sokacağını, fiyatların fahiş olduğunu söyleyen Tuğcu, şu ifadeleri kullandı:

“Tüketiciye kolaylık, kamuya menfaat sağlamayacak bu karar, bir zümreyi ‘ödemeyim, af çıksın, borcum silinsin’ düşüncesine itmekten öteye gitmeyecek. El-Sen seçim yatırımı olarak yapılan bu affın derhal iptal edilerek düzeltilmesini talep ediyor. Kıb-Tek hükümetin bakkal dükkânı ya da hayır kurumu değil” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

Bakanlar kurulunun almış olduğu 47/2022 sayılı yasa gücünde kararnameye göre son iki yıl içinde dördüncü kez alınan borç faizlerinin silinmesi kararı, zaten hükümetin doğrudan alım yöntemi ile fahiş fiyatlara aldığı yakıt yüzünden borç batağı içinde olan kurumu daha da zor duruma sokacağı nettir.

Alınan bu karar ne tüketiciye kolaylık nede kamu menfaati sağlayacaktır. Sadece belli tüketici zümresini nasıl olsa ödemeyim af çıksın silinir düşüncesine itmekten öteye gitmeyecektir.

Bu kararı alan Bakanlar Kurulunun Kıb TEK’in Bankalara ödediği fahiş faizleri de silecek mi? Kıb Tek in maliyetin altında satıştan oluşan zarar ziyanını karşılayacak mı?

Sonuç olarak bu karar hem Kıb TEK’i hem de borcunu gününde ödeyen fakir fukaraya haksızlık demektir. El Sen seçim yatırımı olarak yapılan bu affın derhal iptal edilerek düzeltilmesini talep ediyoruz.