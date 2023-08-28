El-Sen, BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektriğinin kesildiğini duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

El-Sen, BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektriğinin kesildiğini duyurdu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ve Hala Sultan  Camisi’nin ödenmemiş elektrik akımlarının, bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildiğini duyurdu.

 El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, El-Sen, Kıb Tek’e birikmiş elektrik  borçları ve taksitlerinin ödenmemesi durumunda her gün için kesintilere devam edecektir” dedi.


Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:BRTKElektrik kesintisiHala Sultan Cami
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar