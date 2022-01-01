Dünya

El Salvador’da 4,1 ton kokain ele geçirildi

1 Ocak 2022
El Salvador






Orta Amerika ülkesi El Salvador’da bir teknede 4,1 ton kokain ele geçirildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.




Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.



ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika’ya ve ardından Meksika’ya geçiyor.



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1 Ocak 2022


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