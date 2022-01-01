El Salvador’da 4,1 ton kokain ele geçirildi

Orta Amerika \u00fclkesi El Salvador'da bir teknede 4,1 ton kokain ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n\r\n\r\nDevlet Ba\u015fkan\u0131 Nayib Bukele, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yakla\u015f\u0131k 104 milyon\u00a0dolar\u00a0de\u011ferinde oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nOlayla ilgili 5 Kolombiyal\u0131 ve 2 Ekvadorlu g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nABD\u00a0pazar\u0131na y\u00f6nelik uyu\u015fturucu, hava veya deniz yoluyla \u00f6nce Orta Amerika'ya ve ard\u0131ndan Meksika'ya ge\u00e7iyor.\r\n\r\n\r\n