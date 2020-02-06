Ekrem İmamoğlu’ndan CNN Türk kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın CNN Türk kanalını boykot ettiklerini açıklamasının ardından boykota katılan ilk isim belli oldu.

Sözcü’nün haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CNN Türk’te konuk olacağı programa katılmayacağı öğrenildi.

İmamoğlu, 12 Şubat Çarşamba günü Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılacaktı.

Ne olmuştu?

CHP’li Tuncay Özkan, açıklamasında ”3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP’li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” ifadelerini kullanıldı.