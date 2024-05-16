Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 10.00’da yapılan toplantıda Komite, Komite gündeminde bulunan 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (Değişiklik) Yasa Tasarısını ele aldı ve bahse konu yasa tasarısını oyçokluğu ile Genel Kurulun gündemine sevk etti.


Komite toplantısına Maliye Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversite’sinden yetkililer davetli olarak katılarak konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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Tags:cumhuriyet meclisiEkonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi
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