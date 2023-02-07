Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı

Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı tüm daireler uhdesinde planlanan etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.


Açıklamada, “Bu çerçevede Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri 7 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekiyor. Müzik izni olmayan işletmelerin müzik yayını yapmaları 18/2012 sayılı Çevre Yasası uyarınca zaten yasaktı.

Söz konusu yasaklara uymayanlar hakkında Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak” denildi.

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