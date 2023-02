Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, dün Türkiye’de meydana gelen depremler nedeniyle Büyükelçilik’te taziye defteri açıldığını duyurdu.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamaya göre, dün ilan edilen edilen milli yas çerçevesinde açılan taziye defteri, 7-10 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde, 10-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında imzalanabilecek.

Töre açılan taziye defterini imzaladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anavatanda yaşanan deprem nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Bu amaçla büyükelçiliğe giden Töre, deftere şunları yazdı:

“Anavatanımızın bir çok ilinde yaşanan deprem felaketinin acısını yüreklerimizde taşımaktayız. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin yasını tutarken, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesi, enkaz altında kalanların da bir an önce çıkarılması en büyük dileğimizdir… Kıbrıs Türk halkı, sevincinde olduğu gibi, acı ve üzüntüsünde de daima Anavatanının yanındadır… Yaraların sarılması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu ve bunun için de büyük bir gayret gösterdiğimizi belirtmek isterim… Biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir ülkedir. Geçmiş süreçlerde yaşadığı bir çok acı verici hadiselerden nasıl yaralarını sarıp büyümeye devam ettiyse, yaşanan bu felaketin hasarının da en kısa sürede giderileceğine olan inancım tamdır…. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum… Başın sağolsun Anavatan…. Başın sağolsun Türk Milleti…”