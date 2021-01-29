Eğitimli pilotların yarısından fazlası artık işsiz

Kovid-19 salgını seyahat endüstrisini kırıp geçirmeye devam ederken dünyadaki pilotların yarıdan fazlası artık uçmuyor.

Havacılık yayıncısı FlightGlobal ve GOOSE Recruitment’ın yaptığı bir ankete göre dünyadaki pilotların sadece yüzde 43’ü hala mesleklerini sürdürebiliyor.

İkilinin anketinde dünya çapında 2 bin 600 uçuş ekibi yer aldı.

Bunlardan yüzde 30’u işsiz olduğunu söyledi. Ayrıca katılımcıların yüzde 17’sine ücretsiz izin verilirken, yüzde 6’sı hala havacılık sektöründe çalışıyor; yüzde 4’lük bir kesimse tamamen farklı bir sektöre geçiş yapmış.

İşsiz olanların yüzde 84’ü bunun pandemiden kaynaklandığını söyledi. Yine işsiz olanların üçte ikisi pilot olarak yeni bir iş aradığını, 10’da 8’inden fazlasıysa yeni bir iş için ücret kesintisine razı olacaklarını belirtti.

Hala çalışan veya ücretsiz izinde olan pilotların 10’da 8’inden fazlası iş güvenliği konusunda endişe duyduğunu, yüzde 65’iyse Kovid-19 kısıtlamalarının artmasından kaygılandığını söyledi.

Geniş kapsamlı seyahat yasakları ve karmaşık kısıtlamalar yüzünden yıl boyu süren pandemi seyahat endüstrisini darmaduman etti.

GOOSE Recruitment’in kurucu ve CEO’su Mark Charman “Pandeminin çalışan pilotlar üzerindeki etkisini de görebiliyoruz” dedi.

Çok sayıda kişi işleri konusunda güvencesiz hissediyor, artan sayıda kişi bu yıl yeni pozisyonlar aramayı planlıyor ve birçok kişi de işverenlerinin kendilerine daha az değer verdiğini düşünüyor.

Bazı havayolları faal olarak pilotları yeniden eğitim almaya teşvik ediyor.

Kasımda İsviçre’nin ulusal havayolu şirketi Swiss ve ona bağlı havayolu şirketi Edelweiss’ın havayolu pilotlarını makinist olarak yeniden eğitmenin uygulanabilirliğini araştırdığı bildirilmişti.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle dünya çapında binlerce uçuş iptal edilirken, İsviçre’deki demiryolu şirketleri bunun tam tersi bir sorunla mücadele ediyor: Birçok tren seferi personel eksikliği sebebiyle iptal ediliyor.

Bundan kısa süre önce de Birleşik Krallık’ın (BK) önde gelen pilot sendikası, pilot olmak isteyenleri yakın gelecekte eğitim almaya zahmet etmemeleri yönünde uyarmıştı.

Britanya Havayolu Pilotları Birliği (Balpa) eğitimlerini tamamladıktan sonra pilot olarak işe alınmayacaklarını bile bile adayları 100 bin sterlini (yaklaşık 1 milyon TL) aşan eğitim ücretini ödemeleri için cesaretlendirmenin “sorumsuzca” olacağını belirtmişti.

Balpa’nın üyelik ve kariyer hizmetlerinin başındaki Wendy Pursey’e göre an itibarıyla bin 600’ü BK’de olmak üzere Avrupa genelinde 10 bin ticari pilot işsiz.