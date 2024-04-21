Eğitimde önemli konular…

Ülkede eğitim gündemi açısından çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Bir dizi eğitimi yakından ilgilendiren toplantılara tanık olduk bu hafta…

Birincisi CTP ve AKEL’in desteklediği iki toplumlu bir eğitim paneli düzenlendi. Kıbrıs’ta ister federal çözüm olsun ister olmasın. Bu tür iki toplumlu etkinliklerin yararı tartışılmaz. Bugün belki iç içe değilsek bir yan yana çok sayıda Kıbrıslı Rum ile temas halindeyiz.

Bu ve benzeri toplantıların önemi, iki halk arasında geçmişten kalan kin ve nefretin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamasıdır. Dolayısı ile Kıbrıs’ın kuzeyinde veya güneyinde eğitim olduğundan da daha önemlidir.

Bir diğer önemli etkinlik de Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) iş birliği ile “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı pilot eğitim serisi oldu.

Bu etkinlikte LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması ele alındı. Bu bağlamda öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için bilgi ve beceri kazandırma hedeflendi.

Yıllardır hasır altı ettiğimiz bu konuların tartışılıyor olması bile önemli. Elbette ki okullarda mutlaka bu ve benzeri sorunlar ile karşılaşan öğretmen zaman zaman zor durumda kalabilmektedir. Doğru yaklaşımların öğrenilmesi elbette ki önemlidir.

Yine benim çok önemsediğim bir etkinlik daha vardı bu hafta… Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen toplantıda, okul yöneticileri kendilerini ifade etme şansı buldu.

Toplantıda okulların sorunları, bugünün sorunlarını çözemeyen yasa ve tüzüklerde var olan eksiklikler ele alındı ve okul yöneticilerinin önerileri kayda geçildi. Elbette ki yasa ve tüzüklerin uygulayıcıları olan okul yöneticilerinin söyleyeceği çok şey vardır. Aslında bir anlamda okullarda yalnızları oynayan yöneticilerin uygulamadaki eksiklikleri anlatması çok önemlidir.

Bir taraftan okul yöneticileri “sorunları nasıl çözeriz” diye toplanırken, diğer taraftan da hafta içinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri ile bir okulumuzun velilerinden oluşan bir grup da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı. Velilerin anlattıklarından anlıyoruz ki okulda akran zorbalığı almış başını gitmiş… Veliler bakanlıktan çare üretmesini bekliyor.

Son yıllarda akran zorbalığı okullarda artığını biliyoruz ancak sorun daha da büyümeden sorunun önünü kesmek gerekecek. Aksi taktirde okullarda hiç hoş olmayan olaylara tanıklık etmemiz mümkündür.

Bu gelişmelerden öyle anlıyoruz ki aslında eğitimde çok ciddi sorunlarımız var. Bütün mesele bu sorunlar çözülürken ortak paydaşların birlikte hareket etmesidir. Biz bu konuda yeterli harmoniyi sağlamış durumda değiliz.

Bu harmoniyi sağlayamadığımız sürece eğitimdeki sorunların çözümü gecikir. Geciktik sonra da sorunlar büyümeye devam eder.

Umut ediyoruz ki bu harmoni sağlanır ve kazanan eğitim olur.