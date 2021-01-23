Eğitim “yüz yüze” başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.Açıklanan kararlara göre Çatalköy-Karşıyaka arasında bulunan okullar dışındaki okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim başlıyor. İşte alınan kararlar:

“ Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.”