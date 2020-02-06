Ege Denizi’nde yanardağ bulundu

Marmaris açıklarında, 200 metre derinlikte keşfedilen yanardağın, bir aydır yaşanan depremlerin nedeni olduğu belirtildi. Bilim adamları Marmaris’te Küdür Burnu’nun kuzeyine doğru, 200 metre açıkta ve denizin yaklaşık 200 metre dibinde bir yanardağ buldu.

Yanardağın iki bacasının yüzeye çıkmasının ne kadar zaman alacağı bilinmiyor.

Marmaris’te son bir ayda binden fazla depremin meydana gelmesinin ardından 12 kişiden oluşan bilim insanları, Bozburun beldesi ile Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası arasında sarsıntıların büyük bir depremin habercisi mi olduğunu yoksa bir yanardağdan mı kaynaklandığını tespit etmek için çalışma başlatmıştı.

Araştırma ekibinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yüksek Mühendis Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağın bölgedeki deprem oğullaşmasının nedenini açıkladığını söyledi.

Ercan, ”Bu deprem oğullaşmasının kısa vadede büyük bir depremin habercisi olmadığını anlamış olduk. Ayrıca bu yanardağ bacasının su yüzeyine kadar çıkıp, büyük patlama ile bölge halkına ve turizme zarar verme ihtimalini en fazla yüzde 5 olasılık olarak değerlendiriyorum” dedi.

Bölgede meydana gelen bazı depremler sırasında yanardağda patlamalar oluştuğunu ve yaklaşık 10-15 metre su ve gaz püskürmesi yaşandığının tespit edildiğini söyleyen Ercan, büyük bir yanardağ patlamasının daha çok Sömbeki (Simi) Adası’nı etkileyeceğini dile getirdi.

Ercan, insanların Marmaris’te oturdukları yerden yanardağdan korkmalarına gerek olmadığını söyledi.

Hawaii türü

Ercan, ‘Küdür Yanardağ’ adı verilen yanardağın bacalarında lav yığılmalarının sürdüğünü, yaklaşık 2,5-3 kilometre uzunluğundaki kırığın kuzey ve güney doğrultularında uzandığını söyledi.

Çeşitli türlerde yanardağlar bulunduğuna işaret eden Ercan, bazı yanardağların lavlarındaki yoğun malzeme dolayısıyla hemen baca oluşturarak yüzeye çıktıklarını, bazılarının ise daha akışkan olması nedeniyle su yüzeyine çıkmasının uzun sürdüğünü belirtti.

Marmaris’teki yanardağın lavlarının daha akışkan olduğunu belirten Ercan, bu tür, lavları daha cıvık olan yanardağlara, ‘Hawaii türü yanardağlar’ dendiğini söyledi.

Yanardağ bacasının yüzeye çıkmasının ne kadar zaman alacağının bilinmediğini belirten Ercan, “Bir veya üç yıl sonra da olabilir, 20 yıl sonra da olabilir. Yerin 85 kilometre derinliğindeki hareketlilikten kaynaklanan bir oluşum bu” dedi.