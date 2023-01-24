Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde onaylanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Filiz Besim başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Toplantıya komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de yer aldı.

Düzenleme kapsamında eczane açma ve kapatma saatleri, etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolü, sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların bölgelerde oluşturulacak kurullar tarafından çözülebilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yasa tasarısındaki düzenlemeyle Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldan 3 yıla uzatılıyor.