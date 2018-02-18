Ece Mumay’ın albüm sevinci

14 yaşında Youtube’daki kanalına koymaya başladığı videolarla milyonlarca kez dinlenen Ece Mumay, nihayet şarkılarını kaydettiği odasından çıktı.

Geçen sene yayınlanan 4 single ile profesyonel müzik dünyasına adım atan 19 yaşındaki konservatuarlı genç müzisyenin, tamamı akustik kaydedilen Pasaj Müzik etiketli ilk albümü “Odamdan” dün müzikseverlerle buluştu.

Müzik marketler dışında dijital platformlardan AppleMusic’ten bir hafta boyunca temin edilecek olan albümün yayını ile birlikte 5. single “Bir Veda İle Bir Ömür” de dinleyicinin beğenisine sunuldu. 10 parçalık “Odamdan” albümünde genç şarkıcının kendi yazdığı 8 şarkısı yer aldı. Düzenlemeleri Caner Karamukluoğlu veÖzgür Aksüyek’in yaptığı albümün hazırlıkları 1,5 yıl sürdü. Mix’i Özgür Aksüyek mastering’i Çağlar Türkmen’e ait olan albümün müzik direktörlüğünü Caner Karamukluoğlu yaptı.

Ece Mumay, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra Zeo Jaweed, Şahin Çelik, Kubilay Çalçalı, Oğuz Han Alkan, Ferhat Arslan gibi isimlerin söz ve bestelerini de “Odamdan” albümünde seslendirdi.