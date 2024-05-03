Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell , Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen e-fidan kampanyası, #sendebirfidanbağışla Challenge’ı ile ağaç dikimini teşvik ediyor.

3 Mayıs 2024 saat 10.00 itibarıyla Yeşil Okullar, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir adım olan #sendebirfidanbağışla Challenge’ını başlattı. Bu kampanya, çevre bilincinin artırılması, ağaç dikiminin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlanması amacıyla düzenleniyor.

Kampanyaya katılan her bağışçı, fidan bağışı yaparak doğaya katkı sağlayabilecek. Bu fidanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacak ve doğanın korunmasına destek olacak.

Bağışçılar, sosyal medyada #sendebirfidanbağışla etiketiyle bağışlarını paylaşacak ve en az 3 arkadaşını kampanyaya davet ederek yeşil bir geleceğe katkı sağlayabilecekler. Ayrıca, Aralık ayında gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliğine katılma fırsatı yakalayacaklar. Bu etkinlikte, katılımcılar hep birlikte fidan dikerek doğaya olan sevgi ve sorumluluklarını bir kez daha gösterecekler.

Her bir fidan için 10 TL bağışlanacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalı hatlar üzerinden bağış yapılabilirken, Vakıflar Bankası’nda belirlenen TL, dolar ve sterlin hesaplarına da bağış yapmak mümkün. Bağış yapma yöntemleri ve hesap numaralarına https://www.efidankibris.com sitesinden ulaşılabilecek.

Yeşil Okullar, bu kampanya ile iklim değişikliğiyle mücadelede ve doğanın korunmasında önemli bir adım atmayı hedefliyor.