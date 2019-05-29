e – Devlet tuzağı

Türkiye’de benzer yöntemlerle yurttaşları milyonlarca TL dolandıran şebekeler şimdi KKTC’de yaşayan veya çalışan TC vatandaşlarını hedef aldı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN: İnternet üzerinden organize olan dolandırıcılık şebekesi sosyal medyada sponsorlu reklamlarla tezgâh açıyor. Facebook üzerinden yapılan reklamlarla KKTC’de yaşayan veya çalışan TC yurttaşlarının dikkati çekilmeye çalışılıyor

DESTEK VAADİ: Sosyal medyadaki sponsorlu reklamlarda TC yurttaşlarına devlet desteği vaadinde bulunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti desteği ile orta vadeli faizsiz kredi vaadinde bulunan dolandırıcılar vatandaşları kopyaladıkları e-Devlet web sitesine yönlendiriyor

BİLGİLER KOPYALANIYOR: Vaade kanarak reklamda belirtilen siteyi tıklayan TC vatandaşlarından özellikle kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresini içeren bir formu doldurmaları isteniyor. Formu dolduran TC vatandaşlarının tüm kimlik bilgileri şebeke tarafından kopyalanmış oluyor

PARA DA İSTİYORLAR: Sosyal medyadaki reklamlara kanarak şebekenin ağına düşen bazı TC yurttaşlarından ise “kredi başvurusu için” denilerek şebeke adına açılmış hesaplara 300- 500 TL gibi bir harç yatırmaları isteniyor

Duygu ALAN

Facebook’ta son günlerde sıkça rastlanan “Devletten Destek”, sponsorlu reklamın dolandırıcılar tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılar, e-Devlet sitesini kopyalayarak oluşturduğu web sitesi ile “Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan TC vatandaşlarına devletten destek” verileceğini belirterek bu imkândan yararlanmak isteyenlerden kimlik bilgilerini ve e-Devlet şifresini paylaşmasını istiyor.

İnandırıcı olması için de son başvuru tarihi olarak 30 Mayıs 2019 tarihine işaret ediliyor.

Dolandırıcılar, bu yöntemle binlerce TC vatandaşının kimlik bilgilerine ve e-Devlet şifrelerine ulaşarak sahtekarlıkla milyonlarca kazanç elde etmeyi amaçlıyor.

Avrupa’da da var

Dolandırıcıların benzer yöntemlerle Avrupa’da yaşayan TC vatandaşlarını kandırmak için uygulandığı da gazetemize gelen ihbarlar arasında.

Benzer şebekeler çökertildi

Türkiye’de de benzer yöntemleri kullanan birçok şebeke, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla çökertildi.

Türkiye medyasında yer alan haberlere göre, İstanbul’da polis gerçekleştirdiği bir operasyonda Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 150 kişiden 1 milyon TL alan 18 kişiyi tutuklandı.

İstanbul merkezli “siber dolandırıcılık” operasyonu

İstanbul’da telefonla rast gele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütüyle bağlantılarının olduğunu söyleyip 4 ayda vatandaşlardan 10 milyon liralık vurgun yapan 20 dolandırıcı polis operasyonuyla gözaltına alındı. Park gibi tenha yerlerde parayı alırken, güvenlik kamerasına yakalanan dolandırıcılardan 17’si tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara merkezli 8 ilde ‘Vize’ şebekesi

Yurt dışı seyahatleri için vize almak isteyenleri dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 8 ilde bir operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık şebekesinin 22 Mayıs 2019 tarihine kadar binlerce kişiyi dolandırdığı ve aylık gelirinin 1 milyon 200 bin TL olduğu ortaya çıktı.

On binlerce kişi 888’li hatlarla dolandırıldı

İstanbul, İzmir ve Malatya’da bir dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Çetenin ‘888’li hatlarla on binlerce vatandaşı 2 milyon lira dolandırdıkları kaydedildi.