Düzensiz göçmenlerle bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan, Yeniereköy – Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 15’i erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 19 kişi suçüstü tespit edildi.

Polis açıklamasında, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki A.G. ve 24 yaşındaki Ö.O.’nun tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.