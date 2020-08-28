DÜŞÜNDÜRÜCÜ SÖZLER

Bir hükümet, kendi gibi düşünmeyenleri hazmedemezse,

Bir parti, kendi gibi düşünmeyen üyelerine dayanıksızsa,

Bir öğretim üyesi, kendi gibi düşünmeyen öğrencilerin üstünü çizerse,

Bir Bakan, kendi gibi düşünmeyen bürokratlarını ezerse…

…

“Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ortamda, hiç kimse hiçbir şey düşünmüyor demektir.” (Walter Lipmann)

…

İktidar uyursa,

Muhalefet uyursa,

Sivil toplum örgütleri uyursa,

Sendikalar uyursa,

Üniversiteler uyursa,

Medya uyursa,

Yazarlar uyursa…

…

“Uyanık bir tek adam, uyuyan binlerce kişiden daha güçlüdür.” (S. Carnot)

…

Yeni fikirlere marjinal derseniz,

Düşman olarak nitelerseniz,

Provakasyon olarak görürseniz,

Yok etmeye çalışırsanız,

Süründürürseniz…

…

“Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.” (Thomas Carlyle)

…

Acizseniz,

Başkalarına bel bağlamışsanız,

Her şeyi başkalarından beklerseniz,

Kendinize güvenmezseniz,

Kurtulmak yerine kurtulmayı beklerseniz…

…

“Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.” (Voltaire)

…

Kin tutarsanız,

Size yapılan kötülükleri siz de yaparsanız,

Dışlarsanız; insan yerine koymazsanız…

…

“Düşmanlarınızı daima bağışlayın. Hiçbir şey onların bu derece canını sıkmaz.” (Oscar Wilde)

…

Sen de herkes gibiysen,

Aynı şeyleri yapıyorsan,

Yaptığın aynı şeyleri farklı sanıyorsan…

…

“Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.” (Einstein)

…

Sırf konuşma olsun diye konuşursan,

Sırf yazı olsun diye yazarsan,

Sırf söz olsun diye söylersen,

…

“İnsan vardır ki söylediği sözlerle büyür, söz vardır ki, söylediği insan yüzünden büyük görünür.” (İsmail Habip Sevük)

…

Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün,

Mağrur olma,

Kendini küçültme,

Kendini olduğundan fazla büyültme,

Mütevazı ol…

…

“İnsanın en büyük hatası şudur: Kendini olduğundan büyük görmek, ya da kendine hak ettiğinden az değer vermek.” (Goethe)

…

Kötülük senin değildir,

Sana öğretilendir,

Çevrende olandır,

Tartamazsan,

Ayırt edemezsen,

Öğrenirsen, alırsan,

Kötüsün,

…

“İnsan yaratılıştan iyidir. Kötülüğe yönelişi, dış etkilerdendir.” (Lu Wang)

…

Ömür dediğin şey çok kısa,

Mutlu olamazsan,

Sevemezsen,

Aşkın değerini bilmezsen…

…

“Hayat tramvay gibidir. Tam yer bulmuş oturacakken, bir de bakmışsın son durağa gelmişsin.” (Camillo Sbarbaro)