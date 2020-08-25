Kıbrıs
Dursun Oğuz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Dusun Oğuz’un öğle saatlerinde başdönmesi şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Özyılkan, Dursun Oğuz’un şu an Kulak- Burun-Boğaz Servisinde müşahade altında tutulduğunu kaydederek, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından durumunun değerlendirileceğini kaydetti.
Kaynak: BRT