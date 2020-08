Güney’de 5 ülke A kategorisinden B kategorisine düşürüldü

Avusturya, İsviçre, Danimarka, İrlanda ve İzlanda A kategorisinden B kategorisine düşürülürken, Hırvatistan, Fransa, Hollanda, Andorra ve Tunus B kategorisinden C kategorisine düştü

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, epidemiyolojik tehlike değerlendirmesi temeline dayalı olarak on ülkenin dahil oldukları kategori düzeyi düşürülürken bir ülkenin kategorisi ise yükseltildi. Avusturya, İsviçre, Danimarka, İrlanda ve İzlanda A kategorisinden B kategorisine düştü. Aynı anda, Hırvatistan, Fransa, Hollanda, Andorra ve Tunus B kategorisinden C kategorisine düştü. Bunun tersine, İsveç C kategorisinden B kategorisine yükseldi. Söz konusu sınıflandırmalar 28 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Rum Sağlık Bakanı ülkelerin kategorilere göre değerlendirilmeleri çeşitli ülkelerin epidemiyolojik verileri temelinde Sağlık Bakanlığı’nın Epidemiyoloji Denetim Birimi tarafından gerçekleştirildi. Epidemiyolojik değerlendirmeler ülkelerin epidemiyolojik görüntüleri temelinde yapıldı: Gerçek SARS-CoV-2 yeniden üretim R(t) sayısı, yeni vaka sayıları, laboratuvar testi sayısı, nüfusta her 100.000 kişi başına ölüm sayısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sınıflandırma dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Ülkelerin kategorilere ayrılmaları epidemiyolojik veriler temelinde olup, salgının gelişmesine ve epidemiyolojik verilere dayalı olarak herhangi bir anda değişebilir. Bu nedenle ülkelerle ilgili yeni veriler duyurularak listeler sık sık güncelleştirilecek.

A kategorisine dâhil olan ülkeler bu aşamada düşük tehlike içeren ülkeler olarak belirleniyor: Bu ülkeler arasında: Avrupa Birliği üyesi devletler: 1) Almanya, 2) Estonya, 3) Letonya, 4) Litvanya, 5) Macaristan, 6) Slovakya, 7) Slovenya, 8) Finlandiya Schengen bölgesi ülkeler: 1) Lihtenştayn, 2) Norveç Üçüncü ülkeler: 1) Gürcistan, 2) Kanada, 3) Yeni Zelanda, 4) Güney Kore 5) Tayland

A kategorisi ülkelerden gelen yolculardan COVID-19 testi ve başka tür kısıtlama istenmiyor.

B kategorisindeki ülkeler A kategorisine kıyasla daha fazla risk sınıfında olup aşağıdaki ülkelerden oluşuyor: AB üyesi devletler: 1) Avusturya, 2) Belçika, 3) Danimarka, 4) Yunanistan, 5) İrlanda, 6) İtalya, 7) Polonya, 8) Portekiz, 9) İsveç, 10) Çekya ve Britanya Schengen üyesi ülkeler: 1) İsviçre, 2) İzlanda Küçük devletler: 1) Monako, 2) Vatikan, 3) San Marino Üçüncü ülkeler: 1) Ruanda, 2) Uruguay, 3) Çin, 4) Japonya

Bu ülkeden gelecek olan yolcuların seyahatlerinden 72 saat önce laboratuvar testi yaptırmaları ve negatif PCR testi sonucuna sahip olmaları gerekiyor. Test giderlerini kendileri karşılayacakları gibi sonuçlar çıkana kadar evlerinde tecritte kalmaları gerekiyor.

C kategorisi ülkeler – A ve B kategorisine kıyasla daha yüksek riskli ülkeler AB üyesi ülkeler: 1) Bulgaristan, 2) Fransa, 3) Hırvatistan, 4) Lüksemburg, 5) Romanya, 6) İspanya, 7) Malta, 8) Hollanda Küçük devletler: 1( Andorra Üçüncü ülkeler: 1 Cezayir 2) Sırbistan, 3) Fas, 4) Karadağ, 5) Avusturalya 6) Tunus, 7) Rusya, 8) Ukrayna, 9) Faroe Adaları, 10) Mısır, 11) Birleşik Arap Emirlikleri, 12) İsrail, 13) Lübnan, 14) Katar, 15) Bahreyn, 16) Suudi Arabistan

A ve B kategorisine kıyasla epidemiyolojik görüntüleri daha fazla risk içeriyor. Bu kategorideki ülkelerden gelenlerin adaya varışlarında seyahatten 72 saat önce COVID-19 testi için negatif RT-PCR COVID-19 testi belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor.