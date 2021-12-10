“Durmak Yok Yarınlara Sözümüz Var” iş birliği protokolü

Protokolün Amacı;

K.K.T.C Cimnastik Federasyonu ile ZAYDER (Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) arasında iş birliği sağlanarak, sportif, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve toplumuna karşı sorumluluk duyan güçlü, karakterli ve özgüveni yüksek sporcu gençliğin ve bireylerinin yetiştirilmesine katkı koymaktır.

Günümüzde “ben” değil “biz” bilinci ile hareket eden sivil toplum kuruluşları omuz omuza vererek daha çok kitleye ulaşabilir ve branşlar olarak ayrıldığında daha doğru ve kalite hizmet verebilir. KKTC Cimnastik Federasyonu ve ZAYDER bu sorumluluk bilincini üstlenerek birlikte yol almaya karar vermiştir.

1. KKTC Cimnastik Federasyonu 9 Kasım 2021 tarihi itibari ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile yardımlar yapmaya karar vermiştir.

2. KKTC Cimnastik Fedarasyonu tüm ada genelinde takla atılan her bölgede yardım toplama ve dağıtma konusunda ZAYDER ile iş birliği yapma kararı almıştır.

3. Çocukları spor ve eğitimin içinde tutabilmek adına etkinlikler yapılıp, farkındalık yaratılararak çocuklarımızı ve antrenörlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması planlanmaktadır.

4. Yapılacak olan etkinliklerde kurumlar arası tam destek sağlanacaktır. Ortak yapılacak olan etkinliklerden elde edilecek gelirler çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek amaçlı kullanılacaktır.

5. Yapılacak olan eğitim, etkinlik, vb. gibi faaliyetler, iki kurum tarafından işbirliği yapılarak çocuklarımıza ve desteğe ihtiyacı olan bireylere katkıda bulunmak adına planlama yapılacaktır.

6. Eğitimin ve sporun yayılması ve geliştirmesi anlamında işbirliği yapılması,

7. İki kurumun yukarıda yazılı olan tüm işbirlikli faaliyetlerde ayda en az bir kez (ihtiyaçlar dahilinde) olmak kaydı ile yönetim kurulunun da belirleyeceği bireylerle toplantı yapılarak fikir alışverişinin sağlanması planlanmaktadır.