“Dünya’yı UV ışınlarından koruyan ozon, koronavirüsü öldürmede etkili”

İsrail’de Tel Aviv Üniversitesi, Bar-Ilan Üniversitesi ve Azrieli Mühendislik Fakültesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, genelde Dünya atmosferindeki varlığıyla bilinen bir gaz olan ozonun koronavirüsü (Kovid-19) ortadan kaldırmayı sağlayabileceği sonucuna varıldı.

Jerusalem Post gazetesinin aktardığı habere göre, Kovid-19’la ve bu virüsün yüzeylerde saatlerce aktif kalma eğilimiyle ilgili önceki çalışmalara dayanarak yürütülen araştırma, yaygın olarak kullanılan bir antibakteriyel ve antiviral içerik olan ozonun düşük konsantrasyona maruz kaldıktan sonra bir yüzeyi etkili biçimde sterilize edebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, en çok da atmosferde yer almasıyla ve zararlı morötesi ışınları engellemesiyle bilinen ozonun, aynı zamanda su ve atık su arıtımında kullanılan güçlü bir oksidan ve dezenfektan olduğunu belirtti. Çalışmayı yürüten ekip, bu mekanizmaları kullanarak süreci kopyaladıklarını ve koronavirüsü yok etmeyi başardıklarını açıkladı.

Araştırmaya başkanlık eden Dr. Ines Zucker, “Gaz halindeki ozon, elektrik boşalımıyla, oksijen gazından üretiliyor. Şimdi ilk defa, koronavirüsle mücadelede de epey etkili olduğunu kanıtlamayı başardık” dedi.

Zucker, “Bunun (alkol ve çamaşır suyu gibi) yaygın dezenfektanlara göre avantajı, hızlı bir şekilde ve halk sağlığını tehlikeye atmadan, sadece maruz kalan yüzeyleri değil bir odadaki nesneleri ve aerosolleri de dezenfekte etme yeteneğidir” diye ekledi.

Çalışmanın bulguları, Environmental Chemistry Letters adlı akademik dergide yayımlandı.