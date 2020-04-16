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Dünyayı koronavirüsten sonra akıl sağlığı krizi bekliyor

Araştırmacılar salgının etkisini sınırlamak için acil ve titiz çalışmalar gerektiğini vurguluyor

16 Nisan 2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında milyonlarca kişi tecrit uygulamaları kapsamında evlerine kapanırken, uzmanlar pandeminin bitişinin ardından insanları bekleyen başka bir krize dikkati çekiyor.

Guardian’ın yer verdiği habere göre araştırmacılar, geçmiş salgınlardan alınan derslerle birlikte yeni gerçekleştirilen anketlerin ve Kovid-19’da ortaya çıkan çalışmaların, pandeminin akıl sağlığı üzerinde derin ve potansiyel olarak uzun vadeli etkileri olabileceğini ileri sürüyor.

Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmanın ortak yazarlarından olan Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Profesör Ed Bullmore, “Vermek istediğimiz önemli mesaj, Kovid-19’un şimdi ve gelecekte akıl sağlığı üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceğidir. Bu konuyu vakit kaybetmeden düşünmeye başlamamız gerekiyor” diyor.

MQ adlı akıl sağlığı araştırma kuruluşu ve Birleşik Krallık Tıp Bilimleri Akademisi’nin de katkılarıyla Bullmore ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, hem genel nüfus hem de risk altındaki grupların yanı sıra sağlık uzmanlarına dair zihinsel sağlık sorunlarının gerçek zamanlı izlenmesine öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bullmore şu ifadeleri kullanıyor:

Bu pandeminin bir bütün olarak toplum üzerinde ve psikolojik açıdan büyük etkisinin olduğu açık: İşsizlik artıyor, aileler ayrı düşürüyor; içinde bulunduğumuz ve genelde anksiyete, depresyon ve kendine zarar vermeye yönelik başlıca psikolojik risk faktörlerini barındırdığını bildiğimiz çeşitli değişimlerden geçiyoruz.

Kovid-19 haberlerine maruz kalmanın etkisi araştırılmalı

Koronavirüsün işsizlik ve yoksulluk üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik politikalara duyulan ihtiyaca dikkati çeken araştırma, kişilerin salgınla başa çıkmak için keşfettiği yöntemleri tespit etmeye ve savunmasız gruplarla sağlık çalışanları başta olmak üzere insanların zihin sağlığını desteklemek için yollar bulmaya duyulan aciliyeti vurguluyor.

Çalışma ayrıca, Kovid-19’la ilgili haberleri sürekli takip etmenin etkisinin araştırılmasına dair ihtiyacı da işaret ediyor.



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