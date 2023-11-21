Dünyanın en zengin yüzde 1’i en yoksul yüzde 66’dan daha fazla karbon üretiyor

Bu boyuttaki karbon salınımının, bir milyondan fazla ölüme neden olan aşırı sıcaklıklar için yeterli olduğuna dikkat çekildi.

Raporda en varlıklı yüzde 1’in 2019’da 5,9 milyar ton karbondioksit salınımına neden olduğu ifade edildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı ve diğer çevre kurumları tarafından kullanılan, “ölüm maliyeti formulüne” göre her bir milyon tonluk karbon salınımı dünyada iklim kaynaklı 226 ölüme neden oluyor.

Bu hesaba göre en varlıklı yüzde 1’in karbon emisyonları nedeniyle ölen kişilerin sayısı 1,3 milyona kadar ulaşmış durumda.

Ayrıca dünyanın en zengin yüzde 1’inin 1990’dan 2019’a kadar hesaplanan karbon emisyonları, geçen yıl boyunca AB’nin mısır, ABD’nin buğday, Bangladeş’in pirinç ve Çin’in soya fasülyesi hasatlarının toplamını tek başına yok edebilecek boyutta.

Ancak buna karşın dünyanın en yoksul grupları iklim krizinin bedelini en çok ödeyenler arasında. Birleşmiş Milletler verilerine göre aşırı iklim olaylarıyla bağlantılı ölümlerin yüzde 91’i gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşiyor.

Rapora göre en zengin yüzde 1’in dışında kalan yüzde 99’da yer alan bir kişinin, süper zengin milyarderlerin bir yılda ürettiği karbonu üretebilmesi için 1500 yıl yaşaması gerekiyor.

Oxfam’ın kıdemli iklim adaleti politikaları danışmanı Chiara Liguori konuyla ilgili açıklamasında, “Süper zenginler dünyayı yok olma noktasına kadar yağmalıyor ve kirletiyor. Bunun karşılığında da en az bedeli ödüyor. İkiz krizler olan iklim ve eşitsizlik krizi birbirini besliyor” ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe, Guardian, NDTV