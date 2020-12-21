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Dünyanın en yaşlı pandası 38 yaşında öldü

21 Aralık 2020
Xin Xing



Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing organ yetmezliği nedeniyle Çin’de hayatını kaybetti.



devlet piyangosu





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21 Aralık 2020


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