Dünyanın en yaşlı pandası 38 yaşında öldü

D\u00fcnyan\u0131n en ya\u015fl\u0131 pandas\u0131 olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 ya\u015f\u0131ndaki Xin Xing organ yetmezli\u011fi nedeniyle \u00c7in'de\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\u00c7in'in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bah\u00e7esi\u2019nde 1982 y\u0131l\u0131nda do\u011fan ve d\u00fcnyan\u0131n en ya\u015fl\u0131 pandas\u0131 olarak kabul edilen Xin Xing, insan ya\u015f\u0131na g\u00f6re 130 ya\u015f\u0131na denk geliyor.\r\n\r\nXin Xing, 8 Aral\u0131k\u2019ta \u00e7oklu organ yetmezli\u011finden hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n153 TORUNU VAR\r\n\r\nYa\u015fl\u0131 panda Xin Xing, ya\u015fam\u0131 boyunca 36 yavru d\u00fcnyaya getirerek,\u00a0toplamda 153 toruna sahip olmu\u015ftu.\r\n\r\n