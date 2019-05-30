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Dünyanın en küçük bebeği Saybie, taburcu oldu

30 Mayıs 2019

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Sharp Mary Birch Hastanesinde 23 hafta 3 günlükken 245 gram olarak dünyaya gelen Saybie takma adlı dünyanın en küçük bebeği hayata tutundu. 

Saybie doğduktan sonra doktorlar babasına kızı ölmeden önce onunla geçireceği bir saati olduğunu söyledi.

Ancak hayata tutunan minik bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık beş ay kaldıktan sonra bu ayın başında 2.2 kilogram olarak taburcu edildi.

Aralık ayında anne 23 hafta 3 günlük hamileyken üç gün boyunca hayatını tehlikeye sokan şiddetli hamilelik komplikasyonları nedeniyle sezaryenle doğum yaptığını söyledi.

Doktorlar, Saybie’nin savaşçı olmasının yanı sıra doğumdan sonra ciddi bir komplikasyona maruz kalmaması sayesinde hayatta kaldığını dile getirdiler.

 

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