Dünyanın en gelişmiş hava tahmin süper bilgisayarı kuruluyor

Birleşik Krallık hükûmeti, 1,2 milyar poundluk (9,44 milyar TL) yatırımla fırtınaları ve hava durumunu daha isabetli şekilde öngörmeyi sağlayacak bir sistem kuruyor. Yeni sistemin yönetimiyse ülkenin meteoroloji ofisinde olacak.

Birleşik Krallık hükûmeti, olağandışı hava koşullarını tespit etmesi ve iklim öngörüsü çalışmaları yapılması için yeni bir süper bilgisayar kurulmasına karar verdi. Bilgisayar için 1,2 milyar pound, yani yaklaşık 9,44 milyar TL bütçe ayrıldı.

Yeni teknolojinin yönetimi ise Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nde olacak. Böylece meteoroloji ekibi; daha gelişmiş yağmur tahminleri yapabilecek, fırtınaları daha isabetli şekilde öngörebilecek. Ayrıca sistem, olası sel baskınlarının da önlenmesine yardımcı olacak.

Fırtınaları ve iklim değişikliğini takip edecek:

Süper bilgisayarın topladığı veriler, yalnızca fırtına ve sel tahmininde kullanılmayacak. İklim değişimi konusunda yapılacak çalışmalarda da toplanan verilere başvurulacak. Bu güçlü sistemin iklim ve hava tahmini için kullanılan en güçlü sistem olması bekleniyor.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi tarafından şu anda kullanılan sistem, 2022 yılının sonlarında ömrünü tamamlayacak. Var olan sistem de dünyanın en güçlü 50 süper bilgisayarı arasında gösteriliyor. Sistemin hafızasında 100 yıl boyunca devam edecek HD bir filmden daha büyük bir veri yer alıyor.

Meteoroloji Ofisi’nin yöneticisi olan Profesör Penny Endersby, bu sistem sayesinde hava tahminlerinin daha isabetli hâle geleceğini, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede Birleşik Krallık’ın düşük karbon emisyonlu bir ekonomiye geçişine yardımcı olacağını söyledi.

Hükûmet, fırtınalara hazır olmayı amaçlıyor:

Birleşik Krallık, son dönemde Dennis ve Ciara gibi fırtınalar nedeniyle zor zamanlar yaşamıştı. Yeni sistemin hem bilimsel çalışmalar hem de kamu hizmetleri için daha iyi bir zemin hazırlayacağına inanılıyor. Yeni sistemde süper bilgisayarın kendisi 854 milyon pounda (6,7 milyar TL) mal olacak. Proje için ayrılan bütçenin geri kalanı ise Meteoroloji Ofisi’nin gözlem programlarına ve iletişim ağlarına harcanacak. Proje, 2022 ile 2032 arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayacak.

Birleşik Krallık Sanayi, Enerji ve Kalkınma Bakanı Alok Sharma, son 30 yılda yeni teknolojilerin daha isabetli hava tahminleri sağladığını, fırtınalardan 5 gün önceden haberdar olunabildiğini söyledi. Bakan, ayrıca yeni süper bilgisayarın hava tahminlerini hızlandıracağını, insanların hava anomalilerine karşı daha hazır olmasını sağlayacaklarını ve seyahat, lojistik gibi alanların hava durumu değişimlerinden daha az etkileneceğini söyledi.

KAYNAK: WEBTEKNO