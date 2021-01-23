Dünyanın en büyük üreticisinden biyoyakıtlı uçak hamlesi

ABD’li Boeing, 2030’a kadar yüzde 100 biyoyakıtla çalışan ticari uçaklar yapacağını açıkladı.

Hava Taşımacılığı Eylem Grubu’nun açıkladığı verilere göre, ticari uçuşlar mevcut bütün karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 2’sini, ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 12’sini meydana getiriyor. Havacılık sektörü, 2050’ye kadar karbon emisyonunu yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing, buna ulaşabilmek için yüzde 100 biyoyakıtla çalışan ticari uçak hedefine ulaşılması gerektiğini düşünüyor.

Boeing’in Sürdürülebilirlik Stratejisi Direktörü Sean Newsum, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Bu çok büyük bir meydan okuma. Hayatımızın meydan okuması. Havacılık, karbon ayak izini azaltmak için üzerine düşeni yapmaya kararlı” dedi.

The Guardian’ın aktardığına göre, Boeing’in bu hedefi jet sistemlerinin geliştirilmesinine, yakıt harmanlama oranlarının artırılmasınına ve küresel düzenleyicilerin güvenlik sertifikasına ihtiyaç duyuyor. Örneğin mevcut kurallar, biyoyakıtların geleneksel jet yakıtıyla en fazla yüzde 50 oranında karıştırılmasına izin veriyor.

Boeing’in öncelikle kullanılmış bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, şeker kamışı ve atık gibi kaynaklardan elde edilen alternatif yakıtlar üzerinde, güvenli uçuşu mümkün kılmak için hangi değişikliklerin yapılacağını tespit etmesi gerekiyor. Ardından şirketin daha sonra harmanlama sınırını yükseltmek için yakıt belirleyen gruplarla çalışması geliyor. Bundan sonraysa küresel havacılık düzenleyicilerini bu uçakların güvenli olduğunu onaylamaya ikna etme süreci bulunuyor.

Boeing hedefe ulaşabilmek için 10 yıla sahip. Zira 2030’da hizmete giren uçaklar, genellikle 2050’ye kadar hizmet veriyor. Öte yandan Boeing, biyoyakıt konusunda tecrübeli. Yüzde 100 biyoyakıt kullanılan ilk ticari uçuş, 2018’de Boeing 777 kargo uçağıyla gerçekleştirilmişti.