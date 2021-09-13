Dünyanın en büyük tesisi İzlanda’da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor

D\u00fcnya k\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle her ge\u00e7en g\u00fcn felakete s\u00fcr\u00fcklenirken, uzmanlar gezegenimizi kurtarman\u0131n yollar\u0131n\u0131 ar\u0131yor. Bu kapsamda, havadaki karbondioksiti emen ve yer alt\u0131nda depolayan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck tesisi \u0130zlanda'da faaliyete ge\u00e7ti. Tesisin, y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 790 otomobilin y\u0131ll\u0131k emisyonlar\u0131na e\u015fde\u011fer 4 bin ton karbondioksiti atmosferden temizlemesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUluslararas\u0131 Enerji Ajans\u0131'na (IEA) g\u00f6re, ge\u00e7en y\u0131l 31,5 milyar ton k\u00fcresel emisyon \u00fcretildi. Havadan do\u011frudan karbondioksiti yakalama y\u00f6ntemi ise bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan k\u00fcresel \u0131s\u0131nmay\u0131 s\u0131n\u0131rlama \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in hayati olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havadaki karbondioksiti emme tesisi \u0130zlanda'da faaliyete ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTesis, \u201cOrca\u201d (Katil balina) ad\u0131 verilen havadan\u00a0 karbondioksiti \u00e7\u0131karmak i\u00e7in filtreler ve fanlar kullanan sekiz b\u00fcy\u00fck konteyn\u0131rdan olu\u015fuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nArd\u0131ndan karbondioksit, daha sonra su ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak yer alt\u0131na pompalan\u0131yor. Bu s\u00fcrecin ard\u0131ndan depolanan karbondioksit yava\u015f yava\u015f kat\u0131 bir kaya halini al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u015eu anda sistem, yak\u0131ndaki bir jeotermal santral taraf\u0131ndan yenilenebilir \u015fekilde g\u00fc\u00e7lendiriliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u015eU ANDA YEN\u0130 VE PAHALI B\u0130R TEKNOLOJ\u0130\r\nDi\u011fer taraftan, havadan do\u011frudan karbondioksit yakalama, yeni ve pahal\u0131 bir teknoloji. Ancak yayg\u0131nla\u015ft\u0131k\u00e7a fiyat\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fece\u011fi umuluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00dcNYA GENEL\u0130NDE YALNIZCA 15 TES\u0130S VAR\r\nIEA'n\u0131n bildirdi\u011fine g\u00f6re \u015fu anda d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda y\u0131lda 9 binden\u00a0 tondan fazla karbondioksit yakalayan 15 tesis var.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD'li bir petrol firmas\u0131 olan Occidental, Teksas petrol sahalar\u0131n\u0131n yak\u0131n\u0131nda havadan y\u0131lda bir milyon ton \u00e7ekmek \u00fczere tasarlanm\u0131\u015f en b\u00fcy\u00fck tesisi geli\u015ftiriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan, \u0130zlanda\u2019daki Orca tesisi, \u0130svi\u00e7reli start-up Climeworks AG ile \u0130zlandal\u0131 Carbfix \u015firketi aras\u0131ndaki bir ortakl\u0131ktan do\u011fdu. Climeworks ayr\u0131ca, t\u00fcketicilerin karbon giderme i\u00e7in ayl\u0131k \u00f6deme yapmalar\u0131na olanak tan\u0131yan bir abonelik de sunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n