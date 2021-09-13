Bilim ve Teknoloji

Dünyanın en büyük tesisi İzlanda’da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor

13 Eylül 2021
Dünyanın en büyük tesisi ORCA İzlanda'da açıldı: Havadaki karbondioksiti temizliyor





Dünya küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenirken, uzmanlar gezegenimizi kurtarmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda, havadaki karbondioksiti emen ve yer altında depolayan dünyanın en büyük tesisi İzlanda’da faaliyete geçti. Tesisin, yılda yaklaşık 790 otomobilin yıllık emisyonlarına eşdeğer 4 bin ton karbondioksiti atmosferden temizlemesi bekleniyor.





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13 Eylül 2021


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