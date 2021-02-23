Dünyalı mikroplar Mars ortamında hayatta kaldı. Peki ya insanlar?

NASA’nın Perseverance uzay aracının Mars’tan gönderdiği ilk görüntülerin ardından gezegende insanlığın yaşama olasılığına dönük yeni bir deney de geldi.

NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nden bilim insanları deney için mikropları kullandı.

Bakteri ve mantarlar Mars benzeri koşullara maruz bırakıldı.

Frontiers in Microbiology’de yayımlanan çalışmada Mars’takine en yakın ortamda dünyalı yaşam formları mikroorganizmalar stratosfere fırlatıldı.

Mars atmosferine eşdeğer bir basınçta tutulan ve yapay bir atmosferle doldurulan “MARSBOx” içindeki mikroorganizmaların dayanıklılığı test edildi ve bazılarının yolculuktan sağ çıktığı tespit edildi.

Çalışmada tüm mikroplar yolculuktan sağ çıkamasa da siyah küf Aspergillus Niger’in geri getirildikten sonra yeniden canlandırılabileceği belirlendi.

Deney Mars yaşamı için büyük önem taşıyor

Mikropların Kızıl Gezgen atmoserinde hayatta kalabilmesi uzay keşifleri için önem taşıyor.

Bilim insanları, Mars’a yönelik uzun vadeli mürettebatlı görevler için insanlarla ilişkili mikroorganizmaların Kızıl Gezegen’de nasıl hayatta kalacağını belirlemeye çalışıyor.

Astronotların sağlıklı hayatta kalabilmeleri bu deneylere bağlı.

Aynı zamanda, bazı mikroplar uzay araştırmaları için paha biçilmez olabilir.

Zira Dünya’dan bağımsız olarak yiyecek ve malzeme tedariği üretilmesini sağlayabilirler.