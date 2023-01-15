Dünya'dan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaUzay

Dünya’dan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ay

Ay’ın Dünya’dan yakalanan şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayımlandı. Araştırmacılar görüntüleri, Amerikan Astronomi Derneği’nin 10 Ocak’ta Settle’da düzenlenen toplantısında sundu.

ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu, Tycho kraterinin de yer aldığı fotoğrafları çekti. Dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu unvanını taşıyan cihaz, gökyüzünün farklı yerlerini hedef alabilecek şekilde tasarlandı.


Tycho
Tycho kraterinin 108 milyon yıllık olduğu düşünülüyor (Green Bank Teleskobu)

100 metre çapındaki teleskobun radar bölümünün başkanı Patrick Taylor, aya radyo dalgaları gönderdiklerini ve verileri Hawaii’deki Very Long Baseline Array adlı radyo teleskobuyla yakaladıklarını söyledi. Tycho krateri 5 metre çözünürlükte görüntülendi.

Taylor, Green Bank Teleskobu’nun bu süreçte sadece 700 wattlık güç harcadığını, bunun bir ev aleti ya da birkaç ampulle yarışabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, Green Bank Teleskobu’nda yaklaşık 700 kat daha fazla güçle, 500 kilowattla iletim yapabilmeyi hedefliyor. Böylece daha net görüntülerin elde edilmesi planlanıyor.

Taylor, radarların bir göktaşının yörüngesini belirleyerek Dünya’yı tehdit edip etmediğini görmek isteyen gökbilimciler için çok önemli olduğunu ifade etti:

Yüksek güçlü sistemle çok daha uzakta ve daha fazla nesneyi inceleyebiliriz. Muhtemelen çarpışmalar için stratejiler geliştirmede daha fazla uyarı süresine sahip olmak hayati.

 

Independent Türkçe, Live Science, Space.com

Derleyen: Uğurcan Yıldız

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