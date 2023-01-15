Dünya’dan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Taylor, Green Bank Teleskobu’nun bu süreçte sadece 700 wattlık güç harcadığını, bunun bir ev aleti ya da birkaç ampulle yarışabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, Green Bank Teleskobu’nda yaklaşık 700 kat daha fazla güçle, 500 kilowattla iletim yapabilmeyi hedefliyor. Böylece daha net görüntülerin elde edilmesi planlanıyor.

Taylor, radarların bir göktaşının yörüngesini belirleyerek Dünya’yı tehdit edip etmediğini görmek isteyen gökbilimciler için çok önemli olduğunu ifade etti:

Yüksek güçlü sistemle çok daha uzakta ve daha fazla nesneyi inceleyebiliriz. Muhtemelen çarpışmalar için stratejiler geliştirmede daha fazla uyarı süresine sahip olmak hayati.

Independent Türkçe, Live Science, Space.com

Derleyen: Uğurcan Yıldız