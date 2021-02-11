“Dünyadaki tüm virüsler bir kola kutusuna sığar”

Yaklaşık 14 aydır hayatımızda olan, yaklaşık 107 milyon kişiye bulaşan ve 2,3 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Covid-19 virüsü ile ilgili İngiliz matematikçi Kit Yates ilginç bir hesaplama yaptı. Dünyadaki toplam Covid-19 virüsü sayısı ve virüsün çapını hesaplayan Yates, hesaplamalarına göre tüm corona virüslerin 330 mililitrelik kola kutusuna rahatlıkla sığabileceğini söyledi.

2019 son günlerinde ilk kez görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 ay önce bütün dünyayı etkilediği için pandemi ilan edilen Covid-19 bugüne kadar 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken 107 milyonun üzerinde kişi de enfekte oldu.

İngiliz bir matematikçi ise bütün dünyayı etkileyen Covid-19 için ilginç bir hesaplama yaptı.

Hesaplamaya göre, şu anda dünyada dolaşan bütün Covid-19 virüslerinin 330 mililitrelik bir kola kutusunun içine kolaylıkla sığabileceği belirtildi.

DÜNYADAKİ TOPLAM VİRÜS SAYISI İKİ KENTİLYON

Bath Üniversitesi matematik uzmanı Kit Yates, dünyada halihazırda yaklaşık iki kentilyon (2 milyon x 1 trilyon ) SARS-CoV-2 virüs parçacığı (Covid-19) olduğunu ortaya çıkardı. Hesaplamayı viral yük tahminleriyle birlikte küresel enfeksiyon oranlarını kullanarak yaptığını belirten Kit Yates, böylesine küçük bir boyutun yine de 330 mililitrelik bir kola kutusuna rahatlıkla sığabileceğini belirtti.

COVİD-19’UN ÇAPI: 100 NANOMETRE

Hesaplamalarındaki adımları detaylandıran Yates, Covid-19’un çapının ortalama 100 nanometre (metrenin 100 milyarda biri) olduğunu tespit ettiğini belirtirken bu sayısı toplam virüs sayısıyla çarptığını belirtti.

Bilim insanlarının sık sık altını çizdiği Covid-19’un girintili çıkıntılı başak proteini içeren yapısı da göz önüne alınarak yapılan hacim hesabında Yates, yine de bütün hacmin 330 mililitrelik kutudan daha büyük olmadığının altını çizdi.

Yates yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir yıldır hayatımızdaki bütün gelişmeler, ortaya çıkan sıkıntılar, aksaklıklar, zorluklar ve can kayıpları küçücük bir kutuya sığabildiğini görmek şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.