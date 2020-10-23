“Dünya’daki sorunları Ay’a yerleşenler çözecek”

Önde gelen bir uzay araştırmacısı, ortaya çarpıcı bir iddia attı. Astrofizikçi ve yazılım mühendisi Jessy Kate Schingler, insanların 10 yıl içinde Ay’da yaşamaya başlayacağını ve böylelikle “Dünya’daki sorunlarını çözebileceğini” söyledi.

Schinger, “Önümüzdeki 10 yıl içinde insanların Ay’da yaşamaya ve çalışmaya başladığını göreceğimizi düşünüyorum ve bunun için geçerli bir nedenim var” diye konuştu.

Astrofizikçi, Cuma günü yayımlanan TED konuşmasında yüz binlerce kişinin nihayetinde Ay’a gideceğini ekledi.

Ay’da tonlarca su buzu olduğunu düşündüklerini aktaran bilim insanı, “Bu, Erie Gölü’nden daha büyük bir alana denk geliyor. Ay’da yaşayacak ve çalışacak belki yüz binlerce insanın hayatını idame ettirmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

NASA ve Çin, önümüzdeki yıllarda Ay’da insan yerleşimi kurmayı amaçlayan önemli görevlere hazırlanıyor.

Ancak Schinger’ın bu görevlerden heyecan duymasını sağlayan en önemli şey, “demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü modernleştirme fırsatı” sunması.

Zira astrofizikçi, Ay’da kurulacak insan yerleşiminin, Dünya’daki toplum yapısını geliştirebileceğini umuyor.

Schinger’a göre Ay’da yaşamak; sınırlar koyan ve bu sınırların içindeki hareketliliği kontrol eden “devlet egemenliği fikri” üzerine inşa edilmeyen bir yönetim sistemini deneme olanağı sunacak.

“Yeni bir şey yaratmak eskiyi parçalamaya çalışmaktan kolaydır” diyen bilim insanı, sözlerini şöyle sürdürdü: