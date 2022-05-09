Dünya’daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı

Hawaii’nin Mauna Loa Gözlemevi tarafından kaydedilen karbondioksit seviyesi sonuçlarını ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) paylaştı.

Buna göre, Dünya’daki karbondioksit, aylık ortalama 420 ppm’i aşarak insanlık tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl en yüksek seviye, mayıs ayında 419,13 ppm olarak kayda geçmişti. 20 yıl önce ise bu rekor 375,93 ppm’di.

NOAA, karbondioksidin, doğal artış görülen diğer jeolojik dönemlerden yaklaşık 100 kat daha hızlı arttığını belirtiyor.

Ünlü iklim bilimciler, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 350 ppm’in altında tutulması çağrısı yapmıştı.