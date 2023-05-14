Dünyada ilk: Bir karınca kolonisinin tamamı ölü taklidi yaparken yakalandı

Avustralyalı araştırmacılar, avcılardan korunmak isteyen bir karınca kolonisinin tamamının ölü taklidi yaptığını keşfetti. Dünyada ilk niteliğinde olan keşif, hayvanlar aleminde avcılardan korunma yöntemlerinin ayrıntılarına ışık tutuyor.

Yırtıcı hayvanlardan kaçınmak, dünyadaki birçok hayvan türü için zor bir iş. Avcıdan korunma yöntemleri arasında bukalemunların renk değiştirmesi veya böcek ve kertenkelelerin ölü taklidi yapması da yer alıyor.

Ancak daha önce bir hayvan kolonisinin tamamının ölü taklidi yaptığı gözlemlenmemişti.

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Sophie Petit ve meslektaşları, Kanguru Adası’ndaki cüce keseli sıçan ve yarasa yuvalarını kontrol ederken, ölü taklidi yapan koca bir karınca kolonisine rastladı.

Bu koloni, Latince adı Polyrhachis femorata olan ve gündelik dilde geniş burunlu dikenli karınca diye bilinen karıncalardan oluşuyordu.

Ekip, tüm koloninin son derece hareketsiz durduğunu ve ilk başta hepsinin ölü olduğuna inandıklarını aktardı. Karıncalardan biri hareket ettiğinde koloninin ölü taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Hakemli bilimsel dergi Australian Journal of Zoology’de yayımlanan makalede dünyada ilk kez bir karınca kolonisinin ölü taklidi yaparken gözlemlendiği ifade edildi.

Ekip aynı zamanda söz konusu türüne de adada ilk kez rastlandığını belirtti.

Petit, “Taklit mükemmeldi. Yalnızca birkaç karınca türünün ve genelde bireylerin savunma amaçlı olarak hareketsiz kaldığı biliniyor. Tüm bir kolonide gözlemlendiği başka bir örnek bilmiyoruz” diye konuştu.